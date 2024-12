Notizie.com - “Isis non è morto, si sta riorganizzando”: perché il terrorismo rischia di tornare in Europa

Leggi su Notizie.com

L’potrebbe approfittare del vuoto momentaneo di potere in Siria per riorganizzarsi. Il pericolo per l’Occidente. Il gruppo terroristico avrebbe sequestrato le armi dell’esercito siriano caduto insieme con il regime di al-Assad. Molti suoi componenti sono già usciti dalle carceri, mentre altri potrebbero uscire a breve pera combattere in Siria e non solo. Circa duemila soldati Usa sono impegnati nella lotta al. Nei giorni scorsi in un attacco aereo Usa è stato ucciso Abu Yusif, considerato uno dei leader dell’.“non è, si sta”:ildiin(Ansa Foto) – notizie.comAbu Yusif èinsieme con un altro componente del’in un attacco aereo del Centcom, il Comando centrale americano che ha intensificato la sua presenza nell’ultimo periodo in Siria, proprio per combattere l’