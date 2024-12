Sport.quotidiano.net - Inter, recupera Barella ma si fermano De Vrij e Darmian. Il dubbio del centrale difensivo per la sfida con il Como

Milano – Giornata di conferenza stampa per Simone Inzaghi, alla vigilia di. Un derby lombardo nel quale i nerazzurri proveranno a dar seguito al largo successo ottenuto a Roma contro la Lazio. "Sappiamo - dice il tecnico - delle difficoltà che andremo ad incontrare. Ilè un'ottima squadra, organizzata. Un mix di giovani ed esperti con grande qualità. Sappiamo che per noi sarà una partita molto complicata". Gli ostacoli partono dalle scelte di formazione: con Pavard e Acerbi già fuori, oggi si è fermato De. "In difesa abbiamo delle defezioni - dice Inzaghi - Oggi aveva dei problemi anche, valuteremo lui e Dedomattina se sonobili. Al momento non lo sono, abbiamo comunque quattro difensori. Dobbiamo valutare chi farà ile di conseguenza chi giocherà da terzo.