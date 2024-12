Sport.periodicodaily.com - Inter-Como: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri vogliono proseguire nella loro rincorsa verso il secondo titolo consecutivo, mentre i lariani hanno bisogno di punti salvezza.si giocherà lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI nerazzurri stanno ritornando ad essere devastanti come nella passata stagione. Il 6-0 rifilato alla Lazio ha fatto chiaramente capire alla concorrenza che i favoriti restano sempre loro. La squadra di Inzaghi al momento è terza con 34 punti, a tre lunghezze dall’Atalanta capolista, e con una partita da recuperare.I lariani arrivano a San Siro sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria casalinga contro la Roma. La classifica è comunque ancora pericolante con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, per cui serve altro fieno in cascina, pur sapendo che la sfida contro i campioni d’Italia è proibitiva.