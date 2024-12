Lanazione.it - Il tunnel del gioco d’azzardo. In venti nel percorso di rinascita. L’identikit: vittime tra 20 e 50 anni

"Più, meno azzardo": è il titolo del progetto del servizio dipendenze (Ser.D.) della zona distretto Valtiberina della Asl Toscana Sud Est finalizzato ad ampliare e strutturare il sistema di intervento locale sulle dipendenze comportamentali. L’iniziativa si concentra sulpatologico e mira a sensibilizzare la comunità, a prevenire situazioni di rischio e a promuovere percorsi di protezione per le fasce più vulnerabili della popolazione. "Abbiamopersone seguite, equamente suddivise fra uomini e donne – dice il dottor Marco Baldi, responsabile del Ser.D. Valtiberina – e la fascia di età più rappresentata è quella compresa fra i 25 e i 50, con anche due persone anziane. Lotto e Gratta e Vinci i giochi per i quali la mania è compulsiva, ma ci sono anche le carte; il rischio è quello di cadere in delicate situazioni economiche, ipotecando la casa e magari ricorrendo agli usurai.