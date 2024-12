Quotidiano.net - Il magistrato Casciaro: "La politica vuole solo poter controllare i pm"

Leggi su Quotidiano.net

Salvatore, segretario generale Anm, il centrodestra dice che quello a Salvini per Open Arms era un processo inutile che non andava nemmeno celebrato. È così? "I processi non sono mai inutili. Nemmeno se l’esito è assolutorio. Anzi, si fanno proprio per verificare le ipotesi di accusa. Anche quello assolutorio è un esito fisiologico. Se si dovesse dire che il processo è inutileperché l’esito è assolutorio, non si svolgerebbero più". L’accusa a Palermo ha detto che i diritti umani vengono prima della difesa dei confini. Come si possono interpretare la sentenza e la sua motivazione? "Non conosciamo ancora le motivazioni dei giudici. Quel che è certo è che la formula assolutoria è molto ampia e che prescinde dalla mancanza dell’elemento psicologico. Bisognerà attendere il deposito della sentenza per comprendere il percorso argomentativo dei giudici".