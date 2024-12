Rompipallone.it - Dramma Milan, il retroscena gela i rossoneri: spunta l’intera ricostruzione

Leggi su Rompipallone.it

Ilsta vivendo un momento delicato, ma quanto riferito ha fortemente colpito l’intero ambiente rossonero: è saltata fuori tutta la.Ilha vinto di misura contro il Verona all’ultima di campionato, ma gli occhi dell’intero ambiente restano puntati su Fonseca e sulle prestazioni della squadra.Nel frattempo è arrivato anche un annuncio su una vicenda del passato recente: quello che è stato rivelato ha fortemente spiazzato tutti.in casa, è successo subito dopo la cessione di TonaliGiorgio Furlani, in qualità di amministratore delegato del, ha dichiarato: “Ho ricevuto minacce di morte dopo la cessione di Tonali“.“Ero consapevole – ha continuato – della volatilità che deriva dal fatto che i media e i tifosi parlano del nostro club, ma ho capito che non c’è modo di sfuggire a quello che dicono in televisione o scrivono sui giornali.