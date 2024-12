Digital-news.it - Alessandro Borghese 4 Ristoranti festeggia 10 anni, con puntate evento su Sky e NOW

BUON COMPLEANNO 10DI VIAGGI E SFIDE CONTRA I MIGLIORIITALIANIDAL 22 DICEMBRE nuovo ciclo di episodi con 3:si parte con l’inedita sfida tra 4 pizzaioli di tutta Italiaper eleggere la Migliore pizzeria contemporanea d’ItaliaE poi, nelle prossime settimane:4 ristoratori di tutta Italia in sfida per cercare laMigliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italiaper la prima volta nella storia dello show puntata con ospite:per la Miglior Osteria Verace di Roma Est arriva Lillo Le altre tappe:Lampedusa, Carrara, Canavese (Piemonte), Senigallia, Viterbo, Trani,la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia, TrevisoDAL 22 DICEMBRE OGNI DOMENICA IN PRIMA SERATAIN ESCLUSIVA SU SKY E in streaming su NOW