Adam Ondra e Pietro Dal Prà. Storie di scalate impossibili

Emozioni d’alta quota al Palazzo dello Sport di Lissone con, enfant prodige dell’arrampicata e oggi talento mondiale eDal Prà, guida alpina a soli 21 anni, consulente e ambassador di La Sportiva (nella foto). I due protagonisti dihanno condiviso ricordi del passato attraverso foto e video delle loro imprese. Le loro strade si sono incrociate nel 2007, quandoaveva solo 14 anni. "Era timidissimo, aveva i capelli lunghi, gli occhiali, ma uno sguardo sempre in movimento e attento", ricorda Dal Prà. Da alloraha svolto un ruolo fondamentale nella formazione di. "È un prodotto di sintesi – racconta –. È un mix di talento, predisposizione naturale che vanno di pari passo a impegno, serietà e al desiderio di seguire un sogno, sempre". Nato a Brno, in Repubblica Ceca, il 5 febbraio 1993, da genitori appassionati diè stato il primo climber della storia a scalare un 9c, Silence, nella grotta di Flatanger in Norvegia, considerata la via di arrampicata più difficile al mondo, e il primo atleta a vincere il Campionato del mondo e la Coppa del mondo sia Lead sia Boulder.