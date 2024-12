Pianetamilan.it - Verona-Milan, la moviola di Gazzetta: mancano due gialli. E i rigori…

0-1, una vittoria molto importante per i rossoneri. Tre punti d'oro che rialzano un po' la classifica della squadra di Fonseca. Una partita con pochi episodi arbitrali di rilievo. Ecco lada 'Ladello Sport'. Sul giallo che manca a Fofana: "Al 5’, Fofana impatta Suslov: era da giallo". Manca un giallo per Terracciano: "Al 30’ st Terracciano sbraccia su Suslov: altro giallo mancato". Sul possibile rigore per il: "Tchatchoua ha il braccio aderente al corpo (12’), non guarda la palla e la sua mano sporgente colpisce il tiro di Leao: poco per dare rigore, proprio per l’atteggiamento del braccio stesso". Altro rigore chiesto dal: "Al 45’ corsa a due Duda-Abraham in area: niente da dichiarare, è ilista ad allargare per l’impatto (lieve). Marinelli: "Sufficiente perché nelle aree vede bene in due occasioni; fuori, invece, così così.