Vercelli, palazzo in fiamme: morta una donna rimasta intrappolata all'interno

Dramma nella notte tra il 20 e il 21 dicembre in Italia: un incendio ha distrutto un appartamento a, causando la morte di unadi circa 70 anni. L’incidente si è verificato nella serata di venerdì 20 dicembre, al terzo piano di un condominio popolare in largo Chatillon. L’allerta è scattata intorno alle 20, e diverse squadre di vigili del fuoco, personale del 118 e forze dell’ordine sono accorse sul posto, come riportato da Prima.Leggi anche: Processo Open Arms, Matteo Salvini è stato assolto: “Il fatto non sussiste”Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per lanon c’è stato nulla da fare: è stata trovata praticamente carbonizzata. È probabile che si sia resa conto del pericolo solo negli ultimi istanti, senza riuscire a fuggire, forse anche a causa dei fumi tossici che si stavano diffondendo.