Spesa sociale sempre più pagata dalle tasse locali | Serve una forte alleanza tra pubblico e privato

Bergamo. I trasferimenti correnti dello Stato verso i Comuni crescono in misura minore rispetto alle esigenze delle amministrazioni. Che così, per tenere in equilibrio i propri bilanci, sono costretti a aumentare la pressione sui cittadini con la riscossione dei tributie delle tariffe per i servizi erogati. Una “manovra finanziaria” che si fa sentire a tutte le latitudini nel Paese e che in provincia di Bergamo è salita in un anno di 15 euro a cittadino (contando i neonati e gli ultracentenari), passando da 467 a 482 euro. Nel corso del 2023 le entrate dei comuni bergamaschi dovute ai trasferimenti da parte dello Stato sono state di 212 milioni e mezzo di euro, con un aumento di 1,99% rispetto al 2022. Quelle rappresentate da impostequasi 540milioni, il 3,17 in più. Lacomplessiva delle amministrazioni bergamasche ha sfiorato gli 870 milioni (2.