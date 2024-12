Sport.quotidiano.net - Roma, Ranieri: "Non voglio vedere il secondo tempo di Como. Dybala? Penso al campo"

, 21 dicembre 2024 – Il successo contro il Lecce sembrava aver riportato in acque sicure la, sicuramente si pensava di poter respirare un'aria più tranquilla per alcune settimane, ma il ko di, combinato con i risultati delle altre squadre, hanno riattirato a soli due punti dalla zona rossa i capitolini. Così a due settimane dalla sfida dell'Olimpico contro i salentini, anche la partita contro il Parma si può considerare a tutti gli effetti una sfida salvezza tra le parti. Solo una volta allontanato il più possibile il terzultimo posto, i giallorossi potranno tornare a guardare in alto, un pensiero condiviso anche da Claudio, che a due giorni dalla partita ha presentato così la sfida in conferenza stampa. Ecco le sue parole. La conferenza si è aperta con un piccolo argomento off-topic per lacome squadra, ma non per la sua dirigenza, ovvero l'ufficializzazione del passaggio delle quote di maggioranza dell'Everton alla famiglia Friedkin.