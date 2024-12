Anteprima24.it - Reggia di Caserta, il 28 dicembre apertura serale della mostra di Pistoletto

Tempo di lettura: 2 minutiIl 28la“Metawork – Michelangeloalladi” sarà aperta fino alle 22.15 con ultimo ingresso alle 21. Biglietto, a partire dalle 18.15, al costo di 1 euro.Ladi, nel periodo delle festività natalizie, moltiplica il suo impegno per ampliare la propria offerta culturale. Sabato 28, il Museo del MinisteroCultura apre l’esposizione del grande artista fino a sera con un aperitivo al crepuscolo e un programma di visite accompagnate a cura di Opera Laboratori.Presso la caffetteria del Consorzio Daman sarà possibile brindare alle Feste natalizie. Fino alle 21.30, un buon calice di vino e uno sfizioso tagliere di formaggi e salumi del territorio (costo non incluso nel biglietto/abbonamento) attenderanno i visitatori per una deliziosa esperienza enogastronomica.