Proteggiamo il Monumento Naturale palude di Torre Flavia e il suo Fratino | il nuovo progetto sostenuto dalla Farmacia solidale Salvo D’Acquisto

Un impegno incessante per preservare l’ambiente e le specie a rischio estinzione: ancora una volta ladi Palidoro adotterà unvolto alla tutela ambientale. In questo caso, al centro dell’iniziativa c’è ildi: un patrimonioesteso sulla costa fra Ladispoli e Cerveteri: “I primi di gennaio – spiega il dott. Marco Tortorici – concorderemo con il prof Corrado Battisti, referente dell’area per Città metropolitana di Roma Capitale, un piano che possa migliorare le condizioni di protezione e tutela di uno dei gioielli naturalistici più preziosi del Lazio”.Ildirappresenta, infatti, una delle ultime tracce dell’ambiente costiero laziale, preservando ecosistemi che un tempo erano comuni nella regione: è una zona umida molto importante per gli uccelli migratori.