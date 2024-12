Pianetamilan.it - Pagelle Verona-Milan, i voti di Tuttosport: Fofana patrimonio dell’Unesco

Ledi0-1, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025. Questi sono ie i giudizi dei calciatori rossoneri secondo '' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Maignan: "Quando è chiamato in causa, c'è". Voto 6,5. Emerson Royal: "Perde palla ingenuamente al 5' e si fa ammonire per entrata frettolosa su Suslov: ciò nonostante, resta lucido fino alla fine". Voto 6. Gabbia: "Neutralizza Sarr (e compagni) senza clamorose fatiche". Voto 6. Thiaw: "La sbroglia bene quando, fine secondo tempo, ilsi ringalluzzisce". Voto 6. Tomori: S.V. Theo Hernandez: "Seconda partenza in panchina di fila, quando entra a freddo cerca di far pentire Fonseca della scelta ma non sempre riesce nell'intento". Voto 6. Terracciano: "Messo alla prova là in mezzo, ne esce bene e trova quasi il gol dell'ex (fischi per lui)".