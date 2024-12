Lopinionista.it - Nuovo Tissot Désir: le caratteristiche dell’orologio

Le Locle, Svizzera.presenta, una collezione di sei modelli accattivanti pensati per accendere il desiderio di possedere un segnatempo unico. Da oltre un secolo,è leader nell’arte di fabbricare orologi che parlano all’anima, cogliendo l’essenza della precisione attraverso un design innovativo. Una filosofia perfettamente incarnata dalla collezione Desir, con il suo fascino e i suoi piccoli dettagli, come la corona cabochon nella caratteristica posizione a ore 2, piccola rivisitazione della tradizione.Con una selezione di quadranti, dalla delicatezza della madreperla agli intensi design sfumati, le lancette a foglia, gli indici romani o la brillantezza dei diamanti, ogni dettaglio è una promessa di stile pensata per conquistarti. Disponibili nelle versioni in acciaio inossidabile, PVD bicolore oro o oro rosa o con morbidi cinturini in pelle che avvolgono comodamente il polso.