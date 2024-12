Sport.quotidiano.net - Monza-Juventus in tv: orario e probabili formazioni

Torino, 21 dicembre 2024 - Nel posticipo domenicale, ilospita unache vuole chiudere il girone d’andata imbattuta. I brianzoli, ultimi per numero di vantaggi conquistati in generale (solamente tre) e minuti trascorsi in vantaggio in casa (sette), proveranno a fermare i bianconeri di Thiago Motta che, pur faticando in trasferta con quattro pareggi consecutivi, possono contare su una rosa profonda - ben 21 giocatori hanno disputato almeno un match per tutti i 90 minuti - e sulla capacità di controllo del gioco, con il maggior numero di passaggi completati in campionato. La sfida sarà un banco di prova per entrambe le squadre: la truppa allenata da Alessandro Nesta deve evitare la quarta sconfitta casalinga consecutiva, mentre lavuole ritrovare il successo in Serie A.