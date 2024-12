Pianetamilan.it - Milan, retroscena sul contratto di Fonseca: svelato il dettaglio

Il giornalista Matteo Moretto ha rivelato un interessantesuldi Paulocon il. L’accordo, firmato la scorsa estate con la formula 2+1, contiene una clausola di recesso che offre alla società rossonera la possibilità di interrompere il rapporto anticipatamente. Come spiegato da Moretto, ilpuò esercitare questa opzione pagando una cifra variabile, che cambia di anno in anno. In caso di attivazione della clausola,non sarebbe più sottocon il club. Questa clausola rappresenta una mossa strategica da parte della dirigenza, che ha voluto tutelarsi lasciandosi margine di manovra per il futuro, soprattutto se i risultati non dovessero soddisfare le aspettative. Unche aggiunge ulteriore interesse alla gestione del tecnico portoghese in rossonero.