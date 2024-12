Secoloditalia.it - Meloni in Lapponia accolta da premier e Babbo Natale sfida freddo e influenza per discutere di sicurezza (video)

laGiorgiae vola nellafinlandese dove a Saariselkä – un villaggio del Circolo polare artico – in una baita adibita a sede istituzionale del summit: in agenda il vertice Nord-Sud. Il presidente del Consiglio è arrivata all’incontro ed è statacon una stretta di mano dal primo ministro della Finlandia, Petteri Orpo. Ma a fare gli onori di casa c’era anche un personaggio d’eccezione:, simbolo della.Al via il vertice Nord-Sud innel Regno didalfinlandeseE allora,, difesa e immigrazione i temi al centro del summit al quale partecipano anche i leader di Svezia e Grecia, e l’alto rappresentante per la politica estera Ue Kaja Kallas. E vista la piccola accompagnatrice al seguito della, la piccola Ginevra, un’atmosfera di maternità e di calore italico sciolgono ilpolare dei luoghi e mitigano il rigore dell’istituzionalità dell’appuntamento internazionale.