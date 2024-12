Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 3-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: vincono sempre le venete! E’ finale con il Tianjin

IL PROGRAMMA DELLA FINALE DEL MONDIALE PER CLUB 13.54: per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 12.30 per la finale del Mondiale per club. Grazie per averci seguito e buona giornata!13.52: Per Conegliano 14 i punti di Zhu e Haak, 12 punti per Gabi. In casa Milano 21 punti di una Egonu a corrente alternata, 7 per Daalderop, 6 per Sylla13.50: La finale, dunque, domani alle 12.30 sarà tra Conegliano e le cinesi del Tianjin che oggi hanno battuto 3-1 il Dentil Praia e nella prima semifinale. Per il terzo gradino del podio saranno di fronte la Numia Milano e il dentil Praia e13.49: E' stata una bella partita al di là del risultato che in parte può ingannare. Il primo set è da vedere e rivedere, da far vedere alle più giovani e agli appassionati di volley perchè è stato un grandissimo spettacolo.