Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 dicembre 2024: Jimena chiede a Jana chi è l’amante di Manuel

Cosa ci attende nelle puntate Lain onda nella settimana dal 21 al 27? Nella soap iberica di Rete 4 non mancheranno i colpi di scena, che promettono di tenere incollati davanti ai teleschermi migliaia di fans. Al centro dei riflettori nella settimana natalizia ci sarà un evento abbastanza curioso:rà ase può darle qualche informazione suldi, ignorando che si tratti proprio della governante.La, trame al 27vuole andare a Madrid conLa storyline prenderà il via nel momento in cui i duchi de Los Infantes proporranno adi trasferirsi a Madrid, così da poter condurre vite separate senza dare troppo nell’occhio. Seabbraccierà l’idea,si mostrerà contrario, e non serviranno neppure le pressioni che i duchi faranno su Alonso e Cruz a fargli cambiare idea.