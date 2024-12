Inter-news.it - Inter, grave lutto in famiglia per Ausilio. Il cordoglio del club

Leggi su Inter-news.it

Unha colpito Piero, direttore sportivo dell’. La società nerazzurra ha annunciato con una nota ufficiale la scomparsa della madre del dirigente. IL MESSAGGIO DEL– “FCnazionale Milano esprime il proprioe in questo momento disi stringe attorno al direttore sportivo Pieroe alla sua-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (inper. Ildel)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati