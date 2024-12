Calciomercato.it - Infortunio Leao, l’esito degli esami: ecco quanto starà fuori | CM.IT

Le ultimissime news legate all'attaccante portoghese, uscito dal campo ieri nel corso del primo tempo del match tra il Verona e il suo Milan. Rafael Leao nel primo pomeriggio di oggi si è sottoposto ai controlli medici del caso dopo l'infortunio di ieri sera nel match contro il Verona. Il portoghese, come appreso da Calciomercato.it, ha riportato una elongazione al flessore sinistro. Verrà fatto un nuovo controllo con risonanza fra una settimana. Il Milan lo perderà chiaramente per la sfida contro la Roma, si proverà ad averlo in Supercoppa.