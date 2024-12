Ilnapolista.it - I contributi statali al calcio quest’anno ammontano a 35 milioni complessivi (CorSera)

Sport e Salute, l’azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, controllata dal Mef (Ministero dell’economia e delle finanze), ha diviso ialle federazioni sportive. Sorridono, e tanto, tennis, ginnastica, nuoto e vela. Ilè quelle che, come sempre, guadagna di più di tutti nonostante una piccola riduzione deirispetto all’anno scorso. Ne parla Marco Bonarrigo sul.Leggi anche: L’agenda di Diabolik: a cena con un narcos, a pranzo con l’ad di Sport e Salute (Repubblica)Le federazioni festeggiano, ilè ancora il re deiScrive il“Ieri sera le federazioni italiane di nuoto, tennis e padel, ginnastica e vela hanno festeggiato un deciso aumento (attorno al 15%) deiannuali erogati da Sport e Salute in base a criteri più articolati e complessi di quelli basati sul numero di medaglie usati in passato per i finanziamenti pubblici allo sport”.