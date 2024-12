Spazionapoli.it - Garcia duro: “Non potevo rifiutare il Napoli. De Laurentiis capisce poco di calcio”, poi l’annuncio sui calciatori

Ultimissime – Rudi, ex allenatore del, si è lasciato andare ad uno sfogo molto importante. Nel mirino dell’allenatore è finito Aurelio De. Sono ore molto calde per ile l’intero ambiente. La scorsa stagione è stata condita da numerose insoddisfazioni, le quali hanno causato tanti problemi a tutto l’ambiente. Gli azzurri son stati costretti a vivere un’annata molto complessa, ancor più a causa dei numerosi cambi in panchina. Infatti, uno dei tecnici nel mirino è stato senza dubbio Rudi, quest’ultimo si è reso protagonista di un’esperienza da dimenticare.Fin dall’approdo in Campania, il nome di Rudinon fu accolto alla grande dai tifosi azzurri. Quest’ultimi, si aspettavano un nome totalmente diverso dopo la vittoria dello scudetto con Luciano Spalletti.