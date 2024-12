Thesocialpost.it - È morto il padre di Carlton Myers: il dramma del campione italiano

Il mondo della pallacanestro riminese e il panorama sportivo in generale piangono la perdita deldi, un uomo che ha vissuto a Rimini ed era un talentuoso sassofonista. Prima di affermarsi come una leggenda del basket, aveva iniziato a guidare il figlio verso una carriera musicale. L’exdella Nazionale ha condiviso la triste notizia attraverso i suoi profili social nelle ultime ore.Leggi anche: Treni in ritardo su tutta la linea ferroviaria per verifiche tecniche a StatutoDa giovane,è stato incoraggiato dal, originario di Saint Vincent, a intraprendere lo studio del flauto traverso, ma ha sempre avuto una forte inclinazione anche per lo sport. Sebbene sia conosciuto per la sua passione per la pallacanestro, durante la sua adolescenza ha praticato diverse discipline, tra cui calcio, karate e cricket.