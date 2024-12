Ilrestodelcarlino.it - Costanzi: "Una gara molto stimolante"

SERIE B2. Nel femminile oggi alle 17,30 al PalaMegabox si gioca il derby pre natalizio tra Megabox e Battistelli Blu Volley. Così Matteo, coach delle padrone di casa: "E’ una, noi come in ogni partita ci siamo prefissi di dare il nostro meglio. E’ l’ultimo match del 2024 quindi ci teniamo a chiudere l’anno con una bella prestazione e speriamo anche di fare risultato".chiude: "Negli ultimi incontri ho visto dei grandi miglioramenti, siamo a buon punto, ci manca davvero poco". Ma anche la Battistelli vuole tornare a vincere per chiudere l’anno con il sorriso. "La squadra si sta allenando per ritrovare un buono stato di forma fisico e mentale dopo i risultati delle ultime giornate", queste le parole del diesse Simone Paolini. SERIE B. Nel maschile, la Battistellli Polbottega è pronta per tornare a combattere per la difesa della classifica proprio fra le mura domestiche della Palestra Francesca Ricci di Morciola.