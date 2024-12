Anteprima24.it - Cavese-Benevento, le parole di Auteri: “Dominato per 70 minuti, nel finale troppa apprensione”

Tempo di lettura: 2Si è chiuso con un blitz (1-2) con qualche sofferenza nelil 2024 della Strega che ha terminato in testa l’anno solare davanti al Monopoli. Al “Simonetta Lamberti” i giallorossi hanno più volte fallito il terzo gol andando in affanno neldopo la rete di Saio che ha riaperto la gara per la. Misternella ripresa ha mischiato le carte effettuando tanti cambi che non hanno sortito gli effetti sperati, ma contava rimettersi in marcia dopo il ko contro il Giugliano e l’intera posta in palio è stata portata a casa. Queste ledel tecnico giallorosso: RISCATTO – “Neltanta sofferenza, ma per 70abbiamo giocato una grande partita creando tante soluzioni importati. Ci è mancata un po’ di risolutezza. La gara si è riaperta solo per un episodio.