Atalanta, febbre a 40. C’era una volta la salvezza

"Prima la, poi il resto". È il mantra storico del presidente nerazzurro Antonio Percassi, ripetuto in questi ultimi anni in cui l’, oggi capolista solitaria, è diventata stabilmente una realtà da primi cinque posti in Serie A. Un mantra che a Bergamo continua ad avere un valore tutt’altro che simbolico: solo in questo millennio la Dea è retrocessa tre volte in serie B, nel 2003, 2005 e 2010, l’ultimaproprio un mese prima del passaggio societario, nel giugno 2010, ai Percassi che hanno cambiato la storia nerazzurra. Domani l’capolista, già virtualmente salva a 37 punti, battendo l’Empoli al Gewiss Stadium, cogliendo la sua undicesima vittoria consecutiva, salirebbe a quota 40, unaconsiderata dalle provinciali la mitologica quota. Una cifra per cui fino al 2016, l’anno di arrivo in panchina di Gasperini, a Bergamo si faceva festa vera unaraggiunta.