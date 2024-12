Lanazione.it - Al via il nuovo anno accademico del Polo universitario aretino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 dicembre 2024 – Inaugurato l’2024-2025 del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, promosso dal. L’evento si è tenuto stamattina presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud, alla presenza dei soci fondatori del, di alcune aziende socie e di una vasta platea composta dalle quarte e quinte classi dei corsi di informatica di licei ed istituti tecnici della provincia insieme ai loro insegnanti. Ad aprire i lavori è stato Andrea Bigozzi, Presidente del, che ha detto: “In questo, i nuovi iscritti al corso di ingegneria informatica del Politecnico di Milano sono arrivati a 30 e il corso sta diventando sempre più un riferimento per tanti giovani – non solo del nostro territorio – in cerca di una formazione qualificata e di sicuro sbocco professionale.