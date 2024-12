Ilrestodelcarlino.it - Truffa condominiale a Casalgrande: Graziella Castiglioni rinviata a giudizio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"A oggi non abbiamo ricevuto alcuna somma dalla nostra ex amministratrice". Due cittadini che abitano nel palazzo ‘Parco unico’ dihanno fatto sentire ieri la loro voce in tribunale, durante l’udienza scaturita dall’inchiesta sull’operato professionale di, che riguarda bollette inevase, utenze a rischio e buchi nei conti correnti dei condomìni da lei gestiti. A fronte del saldo della cifra, circa 50mila euro - a ieri non versato - vi era un accordo a monte per la remissione della querela verso la 67enne: così ieriè stata. La 67enne è l’ex titolare di uno studio con sede a Scandiano e un ufficio a Rubiera, chiuso nei mesi scorsi dopo 25 anni di gestione di numerosi palazzi, nella nostra provincia ma anche a Sassuolo e a Fiorano.