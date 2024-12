Ilfattoquotidiano.it - “Tra i giornalisti, la differenza si nota tra quelli che si sdraiano e chi invece punta a mantenere una certa rispettabilità”: parla Bruno Vespa

“A me Berlusconi manca molto, perché con gli anni si era poi creato anche un rapporto personale”, raccontain un’intervista al quotidiano Libero ribadendo anche post mortem l’amore per il cavaliere che ha molte volte “intervistato”. L’ex premier era ospite nelle sue trasmissioni e presenziava alle presentazioni dei suoi libri: “Negli ultimi anni Berlusconi mi aveva ripetutamente chiesto di passare a Mediaset. Io però gli ho sempre risposto che finché avessi lavorato bene in Rai non me ne sarei andato. Per il resto Berlusconi è insostituibile tant’è vero che Antonio Tajani ha scelto di fare il segretario e non il presidente perché la presidenza di Forza Italia è morta con Berlusconi. C’è un segretario molto aperto che vuole occupare lo spazio che c’è tra la Schlein e la Meloni e va bene così”, ha spiegato il conduttore e ideatore di “Porta a Porta“.