SuperG femminile St Moritz sabato 21 dicembre la start list | Goggia col numero 7 Torna Vonn

Tutti gli occhi sul pettorale31: Lindseyè pronta a rientrare in gara in Coppa del Mondo e lo farà nel primo di duedi Sankt, in programmaalle ore 10.30. “Adesso sono in mentalità gara, ho le farfalle nello stomaco e adoro quella sensazione, il countdown che si genera. Sono pronta”, aveva detto nei giorni scorsi. Non ci sarà Mikaela Shifrrin, il cui rientro è ancora un’incognita, ma ci saranno le azzurre, a cominciare da Sofia(pettorale7 tra il 6 di Lara Gut-Behrami e il 7 di Cornelia Huetter) e Federica Brignone (pettorale10). Quest’ultima a Sanktha conquistato una vittoria inigante nel 2021, un secondo posto neligante del 2019 e un terzo posto in discesa nel 2023, mentre Sofia – reduce dallo straordinario trionfo di Beaver Creek a dieci mesi dall’infortunio – vanta una tripletta (igante nel 2019, discesa nel 2022 eigante nel 2023), oltre a altri tre secondi posti nella località svizzera.