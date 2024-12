Ilrestodelcarlino.it - Sfinge: liquidato acconto di 600mila euro alle cooperative agricole di Ravenna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

diCab. Dopo un anno e mezzo dagli eventi alluvionali di maggio 2023, trebraccianti (CAB) della provincia di(Terra, Agrisfera e Massari) hanno concluso, fanno sapere "la doppia istruttoria prevista dal sistema di risarcimento per i danni da alluvione, che ha nella piattaformail proprio principale riferimento e strumento". Al momento, scrive Legacoop, "è statoundi(pari al 50% del contributo riconosciuto). Prima di ottenere l’intero importo, dovrà essere completata entro 18 mesi la fase di rendicontazione che prevede la presentazione di ulteriore documentazione". Nel complesso le CABti avevano subito danni per circa 30 milioni di. Della Cab Terra si parlò molto nei giorni dell’alluvione, la cooperativa allagò i campi per evitare che l’acqua raggiungesse l’abitato di: diedero il via libera al taglio degli argini, così che l’acqua sommergesse i loro campi.