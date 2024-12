.com - Salute, inaugurato lo screening mammografico casa salute Labaro-Prima Porta

Leggi su .com

È stato attivato presso ladelladiun nuovo servizio didi primo livello, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Questo centro rappresenta l’ottava struttura della Asl Roma 1 a offrire questo tipo di servizio e il primo nel Distretto 15, consolidando l’impegno dell’azienda sanitaria nel rafforzare la rete di prevenzione oncologica sul territorio., una tecnologia avanzata per ladelle donneGrazie a un moderno sistema mobile di mammografia, dotato di tecnologie all’avanguardia, il nuovo centro permette di aumentare la capillarità deglidiagnostici, rispondendo in modo efficace alle esigenze della popolazione femminile. Un team di esperti, composto da tecnici specializzati e personale sanitario qualificato, assicura standard elevati e un’esperienza di qualità per le pazienti.