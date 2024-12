Pianetamilan.it - Risultati Serie A – Verona-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Torna a vincere ildi Paulo Fonseca e lo fa, con tanta sofferenza e poco gioco, sul campo del 'Bentegodi' contro l'Hellasdi Paolo Zanetti in occasione della partita della 17^ giornata dellaA 2024-2025. Successo esterno, 0-1, per il Diavolo firmato, al 56', da Tijjani Reijnders. Splendido passaggio filtrante, in profondità, di Youssouf Fofana per l'inserimento del centrocampista olandese: piatto destro a giro, a mezza altezza, che non lascia scampo a Lorenzo Montipò. Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di0-1 al 'Bentegodi'.0-1: 56' Reijnders(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (46' Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (80' Tengstedt), Duda, Lazovi? (73' Mosquera); Suslov, Kastanos (60' Serdar); Sarr (46' Livramento).