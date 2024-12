Ilrestodelcarlino.it - Recanatese-Termoli: sfida cruciale con nuovi arrivi e misteri tattici

Mentre la truppa leopardiana si allena a pieno regime e potendo contare su un organico folto come non si ricordava da un pezzo (con iMascolo e Pierfederici e lo scalpitante Peppe Bellusci al rientro dalla squalifica), per mister Bilò cercare di decifrare ilche si ritroverà di fronte domani, assomiglia a un rebus. Le ultime, dal Molise, narrano di un paio di. Agli ordini di Mosconi si è aggregato mercoledì Sekou Camara, ex Terracina, un centrocampista francese, di origini guineane, in uscita dal Valmontone, ambiziosa compagine di Eccellenza laziale. In teoria sarebbe già abile e arruolato per il suo esordio. Pare inoltre che si stia definendo la trattativa per l’ingaggio dell’esterno sinistro di difesa, classe 2001, Salvatore Marrone, nato in Germania ma di nazionalità calcistica romena.