Lanazione.it - Panathlon Prato, la festa degli auguri

, 20 dicembre 2024 – Un incontro all’insegna dei valori sportivi e della condivisione ha caratterizzato la tradizionaledelClub, al ristorante Golf Club Le Pavoniere. Alla serata ha partecipato la sindaca Ilaria Bugetti, che ha voluto portare il suo saluto ai soci del club. Nel suo intervento la sindaca ha ribadito l’importanza centrale dello sport nella sua visione amministrativa, tanto da aver scelto di riservarsi personalmente l’assessorato dedicato. “Credo fermamente che la pratica sportiva sia fondamentale non solo per la salute, ma anche come motore di aggregazione e inclusione sociale”, ha sottolineato., la cenadelLe parole della sindaca sono state particolarmente apprezzate dai soci del, un movimento internazionale che promuove e diffonde la cultura e l’etica sportiva.