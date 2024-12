Quotidiano.net - Ottavia Piana, speleologa bresciana, salvata dopo 75 ore nell'abisso di Bueno Fonteno

Leggi su Quotidiano.net

ADRO (Brescia) Gli amici e i familiari fanno il tifo per lei. La rivogliono il prima possibile a casa, a Torbiato di Adro, tra le vigne della Franciacorta, e di nuovo in missione tra le viscere della terra per esplorare mondi sconosciuti, "perché perdere lei, così competente e preparata, sarebbe grave"., la 32ennerimasta bloccata per 75 orea Bergamasca,essersi infortunata sabato 14 dicembre, adesso al futuro non vuole pensare. "Ora sto bene e sono fuori pericolo. Ho solo bisogno di recuperare e di riposo. Grazie a tutti", si è limitata a dire dal letto del Papa Giovanni di Bergamo dove è stata condotta in elicottero nel cuore della notte il 18 dicembre, tornata a riveder le stelle al culmine di un’operazione di recupero corale gigantesca.