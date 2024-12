Ospedale Sant’Andrea | inaugurata la nuova Tac spettrale

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 20 dicembre 2024 – Precisione, accuratezza e versatilità: un investimento strategico per il Pronto Soccorso in vista del Giubileo che consolida la leadership delin tecnologia sanitariaÈ stataoggi latomografia computerizzatadell’Azienda ospedaliero-universitaria, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del direttore generale del policlinico capitolino, Daniela Donetti, e del vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli. L’intervento, del valore di 2,7 milioni di euro tra lavori edili e attrezzature, rientra nella pianificazione sanitaria strategica in vista del Giubileo, e segna un ulteriore passo avanti nell’innovazione tecnologica a favore della sanità del Lazio.LaTAC, installata al Pronto Soccorso, è una tecnologia all’avanguardia che consente di ottenere immagini ad alta definizione del corpo umano, grazie alla ricostruzione computerizzata dei dati provenienti da raggi X acquisiti da diverse angolazioni e a due spettri energetici, con una riduzione della dose di radiazioni e del contrasto.