Mister Movie | Marty Supreme | Data di uscita fissata per il film con Timothée Chalamet

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.è il prossimosportivo che unisce il talento dicon la direzione visionaria di Josh Safdie. Questo nuovo progetto è incentrato sul mondo del ping-pong e vedrà la partecipazione di Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Fran Drescher e molti altri. Secondo Deadline,uscirà nelle sale degli Stati Uniti il 25 dicembre 2025,che segnerà anche l’di altri importanticome The Housemaid di Paul Feig e ildegli Amazon MGM Studios Sarah’s Oil.Ecco ladiufficiale diIlè co-scritto da Josh Safdie e Ronald Bronstein, entrambi già noti per i loro lavori in Good Time del 2017 e Uncut Gems del 2019. Safdie, Bronstein esono anche produttori del, insieme ad Eli Bush, Anthony Katagas e A24.