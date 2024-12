Milan accordo RedBird-Elliott per rifinanziamento vendor loan | nuova scadenza nel 2028

Leggi su Sportface.it

Importanti novità in casa: come si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla società rossonera,hanno trovato unper ildelha investito una cifra pari a ulteriori 170 milioni di euro, facendo sì di ridurre la quota capitale del prestito a 489 milioni. Così facendo, cambia anche la, un tema che cominciava a tornare di attualità nelle ultime settimane: precedentemente fissata ad agosto 2025, ora laè fissata a luglio. Con questo, quindi, il fondova a rimodulare l’entità del prestito ottenuto dalla società di Paul e Gordon Singer.Paolo Scaroni – Foto Alessandro Bremec / IPA, il commento di ScaroniContestualmente all’annuncio è arrivato anche il commento del presidente del, Paolo Scaroni: “Nel corso degli ultimi anni, il posizionamento finanziario di ACè costantemente cresciuto e si è rafforzato sotto la guida di, un proprietario con impegno a lungo termine.