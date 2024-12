Mattia Casse e il destino | dal primo podio sulla Saslong al trionfo a quasi 35 anni

Leggi su Sportface.it

Ilsigillo di. Il ritorno in Europa della Coppa del Mondo di sci alpino ci consegna subito una giornata indimenticabile per la squadra italiana e in particolare per l’atleta classe ’90 nativo di Moncalieri, che in Val Gardena arriva davanti a tutti nel secondo SupeG di questa stagione 2024/2025. Una vittoria che a suo modo entra dritta nella storia, perché il buona 34e 305 giorni diventa lo sciatore più anziano a ottenere il suosuccesso in Coppa del Mondo.Lo ha fatto con una prova magistrale e ad altissima velocità sul tracciato con poche curve disegnato dall’allenatore norvegese Anderson, in una gara condizionata anche dal vento. E che gioia alzare al cielo per la prima volta le braccia consapevole di essere riuscito a salire sul gradino più alto delper un solo centesimo, quello che c’è tra lo sciatore azzurro e lo statunitense Jared Goldberg, il quale con il pettorale n°26 ha fatto tremare fino all’ultimo centimetro della sua prova i tanti appassionati italiani accorsi al traguardo.