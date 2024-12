Bergamonews.it - Linee programmatiche, Carnevali: “Non è il libro dei sogni, ma un progetto degno della nostra città”

Bergamo. Una due giorni di Consiglio Comunale dedicato alla presentazione delledell’amministrazione comunale che vede la sindaca Elenasalire in cattedra, pronta a raccontare il disegno, suo esua Giunta,Bergamo che verrà. Laraccontata in un flusso di immagini, iniziative e volontà politiche partite sei mesi fa, quel 10 giugno in cui i cittadini l’hanno scelta come guida per il dopo Gori, che oggi la prima cittadina ha esposto in aula, riprendendo le fila di uniniziato in campagna elettorale e che oggi trova compimento nell’azione amministrativa. Quattordici pagine di intenti che spaziano dal generale al particolare, prendendo avvio dalle prospettive dei lavori dei prossimi cinque anni, passando per l’analisi del panorama nazionale, con l’accento alle preoccupazioni per la legge di Bilancio, fino ad arrivare ai grandi temidemografia,cultura, dello sviluppo del tessuto imprenditoriale,mobilità, dei giovani, delle politiche sociali etransizione ecologica.