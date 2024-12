Quotidiano.net - La rotta dell'Amerigo Vespucci: l'arte nautica e il team di Gabriele Demurtas

I cassettonia sala rotte custodiscono le mappe di ogni angolo del mondo. Sugli scaffali, rigorosamente a prova di onde, sono ordinati libri e manuali per poter tracciare il miglior viaggio possibile. Qui, tra compassi e righelli, si respira la magia, si decide quale sarà il tragitto che seguirà la "nave più bella del mondo" per raggiungere i porti del suo tour mondiale. A guidare il cosiddetto 'di navigazione di precisione' è, l'ufficiale diresponsabile del 'viaggio'. Disegna le mappe, calcola i percorsi e programma l'itinerario sulla scia'esploratore e cartografo di cui la nave su cui è imbarcato porta, orgogliosamente, il nome. Le 'tela' su cui opera è una mappaattraverso cui stabilire quale sia il miglior percorso per raggiungere la prossima destinazione.