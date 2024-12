Biccy.it - Katy Perry rilascia 1432, con quattro nuove canzoni

Leggi su Biccy.it

A tre mesi esatti dall’uscita di 143,oggi hato la versione deluxe del disco,: “Ho voluto fare un regalo di Natale anticipato ai mieiCats. Io sarò sempre qui, non importa se siete giù o su“. Katheryn in versione Santa Claus ci ha regalatoinediti: I Woke Up, Has A Heart, No Tears For New Year’s e Ok.Questi pezzi non aggiungono molto all’album, Wonder era una perfetta chiusura, ma in tempi di carestia pop non è giusto fare gli schizzinosi, anche perché sonopezzi carucci. Inoltre No Tears For New Year’s è la canzone perfetta per questi ultimi giorni dell’anno: “Ti prometto niente più lacrime per capodanno. Non appena sarà mezzanotte il pianto finirà. Stasera sto baciando degli sconosciuti, potrei giurare di smettere con il vino. Mi sono ubriacata da Joe“.