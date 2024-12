Puntomagazine.it - Il sindaco Mastella ha ricevuto una delegazione dell’International Police Association

Ilincontra ladell’IPA “Irpinia-Sannio”: un impegno condiviso per la cooperazione e la solidarietà tra le Forze di PoliziaBenevento, 20 dicembre 2024 – IlClementequesta mattina haa Palazzo Mosti unadel comitato locale “Irpinia-Sannio“ dell’IPA – International, che era composta dal vice presidente Luigi Minichiello, dal segretario Francesco Casale, dal vice tesoriere Mario Marciello e dal membro supplente del comitato Oreste Bruno.Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, ilha elogiato l’attività svolta dall’associazione che, com’è noto, persegue principalmente la diffusione dell’unione, dell’amicizia e della cooperazione fra gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia, oltre ad essere impegnata più in generale in opere di collaborazione, incoraggiamento e sostegno alle attività professionali, ricreative, culturali e sportive nei territori di competenza.