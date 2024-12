Ilgiorno.it - Il mercatino natalizio di don Sandro: solidarietà e missione in Brasile

Ildi donin piazza Giuliani è un angolo che scalda il cuore frae impegno. Una vita, la sua, dedicata allain, a Teresina, dove in aprile è diventato cittadino onorario. Fino al 23 dicembre padre Spinelli sarà nella sua Cernusco a raccontare a chiunque voglia fare due chiacchiere con lui i suoi oltre 50 anni fra gli ultimi. La vocazione da adolescente, di ritorno da un turno alla Magneti Marelli, e "quell’abbraccio per i fragili che non si scioglie mai". Un orgoglio sul Naviglio che lo insignì del Gelso d’oro, l’ambrogino di casa, nel lontano 2010 e che lo considera "un faro che illumina dove c’è buio". Una luce che brilla anche nella capitale dello Stato di Piauì, 850mila abitanti, nel Nord-Est del Paese, dove da anni presta la sua opera.