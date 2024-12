Ilrestodelcarlino.it - Il Gambettola va in finale di Coppa

Per il secondo anno consecutivo ilarriva allaregionale diItalia Eccellenza. Mercoledì sera al ’Comunale’, la squadra allenata da Marco Bernacci ha battuto con un secco 3-0 la Vis Novafeltria; le reti sono state segnate da Mancini al 26’, Giacomo Bernacci al 42’ e infine da Zavatta al 61’. Inilaffronterà il Nibbiano e Valtidone che nell’altra semisi è imposto per 2-0 sulla Vianese. Lasarà disputata in campo neutro che sarà scelto nei prossimi giorni, mentre per quanto riguarda la data, questa è già nota: si tratta di sabato primo febbraio. Il Nibbiano e Valtidone, società della provincia di Piacenza, milita nel girone A di Eccellenza, nel quale al momento si trova in quarta posizione. Tornando al, la semiha visto il ritorno di Lucio Peluso dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per alcune settimane.