Il Ddl Sicurezza viola i diritti | altolà del Consiglio d’Europa

“A pieno regime contro il ddl Paura”. Con questo slogan il 14 dicembre ha sfilato il corteo organizzato contro il ddl. Una manifestazione che, secondo gli organizzatori, ha visto per le strade della capitale circa 100mila persone, con il coinvolgimento di oltre 200 sigle tra studenti, sindacati, associazioni e reti sociali. A sfilare tra slogan e bandiere, anche Cgil, Anpi e Arci, esponenti di Avs, Pd, M5S e Rifondazione, insieme ai movimenti per la casa, antiproibizionisti e per i migranti.Ieri a bocciarlo è stato il. Diversi articoli del ddl, attualmente in discussione al Senato, “restringono il diritto a manifestare e a esprimersi pacificamente, e i senatori dovrebbero astenersi dall’adottarlo, a meno che non venga modificato in modo sostanziale per garantire che sia conforme agli standard delin materia diumani”, ha affermato Michael O’Flaherty, commissario per iumani del, in una lettera inviata al Presidente del Senato, Ignazio La Russa.